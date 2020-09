Fondi Lega, commercialista indagato in procura a Milano: sta rispondendo alle domande dell’interrogatorio (Di giovedì 3 settembre 2020) Andrea Manzoni, uno dei commercialisti di fiducia della Lega indagati nel caso Lombardia Film Commission ed ex revisore contabile del Carroccio, si trova nell’ufficio del procuratore aggiunto di Milano Eugenio Fusco e sta rispondendo alle domande in un interrogatorio in corso davanti ad investigatori e inquirenti. L’inchiesta milanese su una presunta compravendita gonfiata di un immobile per la LFC, che era presieduta da Alberto Di Rubba, altro ex revisore contabile della Lega, corre in parallelo all’indagine dei pm di Genova sui 49 milioni di euro di rimborsi del Carroccio di cui si è persa traccia. L'articolo Fondi Lega, commercialista indagato in ... Leggi su ilfattoquotidiano

