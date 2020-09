“Fitto è dieci volte meglio di te”, Calenda stronca Emiliano: «E’ il peggior populista in circolazione» (video) (Di giovedì 3 settembre 2020) Dire che a Carlo Calenda questo governo non piaccia è un eufemismo. Il leader di “Azione” in tv demolisce e ridicolizza l’operato degli esponenti di governo ogni volta che può. Ora che gli occhi sono puntati sulle regionali e i candidati governatori, la sua critica è fulminante più che mai. Si parlava della Puglia e della gara apertissima tra l’uscente Michele Emiliano, candidato del Pd alla regione Puglia, e lo sfidante Raffaele Fitto del centrodestra, poco in avanti nei sondaggi. E l’ultimo attacco di Calenda ad Emiliano è andato in scena a In Onda, il programma di La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese. Calenda, doppia fucilata ad Emiliano Calenda si esprime in ... Leggi su secoloditalia

