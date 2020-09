Fisioterapia e la vita si rimette in movimento: l’8 settembre è la Giornata mondiale (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA – Fisioterapia e la vita si rimette in movimento: è questo il messaggio che l’Associazione Italiana Fisioterapisti (AIFI) lancia in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia che si tiene come ormai di consuetudine nella giornata dell’8 settembre. Avviata nel 1966 dalla allora World Confederation for Physical Therapy (WCPT), la Giornata è cresciuta nei decenni in proposte, consapevolezza ed attenzione, diventando l’appuntamento di dialogo e confronto tra cittadini, sistemi sanitari e gli oltre 670mila fisioterapisti che operano nelle 122 nazioni che compongono la Confederazione mondiale della professione. Leggi su dire

CorriereQ : 8 SETTEMBRE: FISIOTERAPIA E LA VITA SI RIMETTE IN MOVIMENTO - centro_morrone : ? Il Diabete Mellito è tra i principali fattori di rischio di disabilità e mortalità precoce La prima fase della t… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisioterapia vita Fisioterapia e la vita si rimette in moto: l'8 settembre la Giornata mondiale Redattore Sociale La danza può cambiare la vita e trasformarti in un campione

MALVAGLIA - Mattia Kaufmann, in arte “Bboy Metya”, ha 26 anni e danza da quando di anni ne aveva appena 12. Nella sua carriera ha raggiunto ottimi risultati in diverse competizioni e ora ha ottenuto i ...

Somma: “Campania può essere prima per qualità della vita”

"La Campania può essere prima in Italia per qualità della vita , innovazione, tutela dell’ambiente, lavoro, investimenti e cultura’’. E’ stata presentata , oggi, a Napoli ,la Lista Più Campania in Eur ...

MALVAGLIA - Mattia Kaufmann, in arte “Bboy Metya”, ha 26 anni e danza da quando di anni ne aveva appena 12. Nella sua carriera ha raggiunto ottimi risultati in diverse competizioni e ora ha ottenuto i ..."La Campania può essere prima in Italia per qualità della vita , innovazione, tutela dell’ambiente, lavoro, investimenti e cultura’’. E’ stata presentata , oggi, a Napoli ,la Lista Più Campania in Eur ...