Filippo Fecondo (Italia Viva): “Cultura e Turismo, un piano shock per la Campania” (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Turismo e Cultura sono due asset fondamentali del programma di Filippo Fecondo, candidato alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania, nel collegio di Caserta, nella lista di “Italia Viva” a sostegno di Vincenzo De Luca Presidente. “Bisogna riprendere il concetto di giacimenti culturali – afferma Filippo Fecondo – rispetto al nostro patrimonio storico e architettonico. I beni culturali rappresentano una delle grandi occasioni per rimettere in moto l’economia casertana, anche stringendo un più stretto rapporto col Turismo. Il patrimonio monumentale e paesaggistico della nostra provincia ... Leggi su anteprima24

casertafocus : ITALIA VIVA - Filippo Fecondo: Cultura e Turismo, un piano shock per la Campania ECCO TREDICI ITINERARI per la prov… - AzzurroTime : Regionali, Filippo Fecondo: “Cultura e Turismo, un piano shock per la Campania” - - Scisciano : Campania, Regionali. Filippo Fecondo (Italia Viva): “Cultura e Turismo, un piano shock per la Campania”: Tredici it… -