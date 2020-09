Fiat Nuova 500 - L'elettrica raccontata dal suo designer, Klaus Busse - VIDEO (Di giovedì 3 settembre 2020) Ispirata alla Fiat 500 del 1957 per alcune peculiarità del design, la Nuova 500 è frutto di un attentissimo studio stilistico da parte del Centro Stile FCA, guidato da Klaus Busse. I richiami derivano anche da alcune caratteristiche meccaniche che, per l'epoca, erano un requisito più tecnico che di stile: per esempio, il motore posteriore raffreddato ad aria aveva imposto una piccola "coda" sporgente, che è diventata il tratto caratteristico esclusivo della 500. Vale lo stesso per l'anteriore: nel 1957 l'assenza di radiatori o altri parti "calde" davanti aveva permesso di seguire un andamento quasi verticale e senza aperture. In questo VIDEO il designer tedesco ci racconta com'è nata la Nuova elettrica, che abbiamo ... Leggi su quattroruote

