Fernanda Lessa mette da parte il lavoro fuori da GF Vip: “Ho rinunciato a farlo…” (Di giovedì 3 settembre 2020) Fernanda Lessa fuori dal Grande Fratello Vip racconta al settimanale Oggi quante rinunce lavorative ha dovuto fare nel suo piccolo per non aumentare i contagi. La ex gieffina infatti, ha messo da parte il suo lavoro da dj per un’estate all’insegna dei “no”. Al settimanale Oggi, Fernanda racconta quanto sia stato difficile rinunciare al suo amato lavoro ma allo stesso tempo quanto è stata sicura di non volersi ritrovare all’interno di discoteche dove l’assembramento era impossibile da evitare. Quali sono state le sue parole? Fernanda Lesso mette da parte il lavoro La ex gieffina dello scorso GF Vip ha deciso di lanciare un messaggio fortissimo all’interno ... Leggi su giornal

zazoomblog : Fernanda Lessa terrorizzata dal contagio Rinunce lavorative fuori dal GF Vip - #Fernanda #Lessa #terrorizzata - mounds_shame : @HachiSakura90 Secondo me è un mix tra Antonella Elia, Fernanda Lessa e Licia Nunez. Non so, per quel poco che ho v… - KEROtwit : @DavideRosato2 Ci sono millemilioni di cloni di Fernanda Lessa nel mondo. Tutte più o meno bio-engineered (per non… -

Ultime Notizie dalla rete : Fernanda Lessa Fernanda Lessa terrorizzata dal contagio | Rinunce lavorative fuori dal GF Vip MeteoWeek Antonella Elia in cerca di soldi | Fabio Testi al veleno dopo il GF Vip

Antonella Elia sarebbe in cerca di soldi secondo l’attore Fabio Testi che spiega anche il perché: “La Elia e il compagno si sposeranno? Dipende tutto dai soldi che ricaveranno da quest’operazione”. Pa ...

Fernanda Lessa terrorizzata dal contagio | Rinunce lavorative fuori dal GF Vip

Fernanda Lessa è terrorizzata dal contagio e invita alla prudenza, così come spiega in un’intervista fatta sul settimanale ‘Oggi’. Dice ‘no’ alla movida e alla consolle, sua grande passione in quanto ...

Antonella Elia sarebbe in cerca di soldi secondo l’attore Fabio Testi che spiega anche il perché: “La Elia e il compagno si sposeranno? Dipende tutto dai soldi che ricaveranno da quest’operazione”. Pa ...Fernanda Lessa è terrorizzata dal contagio e invita alla prudenza, così come spiega in un’intervista fatta sul settimanale ‘Oggi’. Dice ‘no’ alla movida e alla consolle, sua grande passione in quanto ...