Fedez e Chiara Ferragni negano una foto alla figlia di Maria Monsè: “È molto delusa” (Di giovedì 3 settembre 2020) Fedez e Chiara Ferragni negano una foto alla figlia di Maria Monsè: “È molto delusa” Perla, la giovane figlia di Maria Monsè, ha ricevuto un duro “no” da parte dei suoi beniamini Chiara Ferragni e Fedez. Il motivo? Una foto negata. A raccontare la vicenda, che ha deluso profondamente la piccola, è stata Maria Monsè in una serie di Storie su Instagram: “Voglio condividere con voi lo stato d’animo con cui mia figlia sta andando a dormire. Stasera eravamo a cena in una trattoria al centro di Roma, subito dopo siamo andati a prendere ... Leggi su tpi

MrsHannigram : RT @brunettecookie: Ma la Monsè che tira su un circo solo perché Chiara Ferragni e Fedez non hanno fatto una foto con la figlia? https://t.… - MrsHannigram : @screnni perché invece la figlia di Maria Monsè che ci rimane male perché fedez e chiara non hanno fatto la foto co… - zazoomblog : Fedez e Chiara Ferragni sgarbati con una fan: è la figlia di una nota attrice - #Fedez #Chiara #Ferragni #sgarbati - Giacomo_Lagona : Romantico anniversario per Fedez e Chiara Ferragni: Romantico anniversario per Fedez e… - chiara_2020__ : Chiara via Instagram Story @ChiaraFerragni @Fedez ???? -