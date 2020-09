Fedez e Chiara Ferragni negano una foto a Perla Maria? Maria Monsè li riprende mentre vanno via (VIDEO) (Di giovedì 3 settembre 2020) Fedez e Chiara Ferragni hanno negato una foto a Perla Maria? La figlia di Maria Monsè è una grande estimatrice dei Ferragnez e, dopo averli visti, ha immediatamente chiesto loro di fare un selfie. La coppia, stando al racconto della showgirl, avrebbe risposto di “No”. Fedez e Chiara Ferragni negano una foto alla figlia di... L'articolo Fedez e Chiara Ferragni negano una foto a Perla Maria? Maria Monsè li riprende mentre ... Leggi su blogtivvu

