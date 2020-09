Fase 3: Fontana, 'ok a pubblico contingentato per Supercoppa basket' (2) (2) (Di giovedì 3 settembre 2020) (Adnkronos) - Gli spazi in cui si disputeranno gli eventi "dovranno essere riorganizzati per garantire la fruizione e l'accesso all'impianto in modo ordinato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti". Inoltre, "al fine di evitare assembramenti, l'acquisto dei biglietti dovrà essere effettuato on line. Non sarà, dunque, attivo il servizio di biglietteria in loco" e "il rilascio del biglietto acquistato deve essere accompagnato da raccomandazioni circa i corretti comportamenti nel rispetto delle norme igienico- sanitarie e da informazioni circa i servizi e le istruzioni di accesso". Ogni settore dell'impianto deve avere varchi di accesso e di uscita organizzati in modo tale da evitare potenziali assembramenti. Dovrà essere rilevata la temperatura corporea sia per il personale che per ... Leggi su liberoquotidiano

(Adnkronos) - La stessa ordinanza prevede che per il 'Gran Premio d'Italia di Formula Uno' (Autodromo di Monza, 4-6 settembre 2020) "il numero massimo degli spettatori è stabilito in misura non superi ...

Bollettino coronavirus Monza e Lombardia 2 settembre: aumentano (ancora) i ricoveri

È un'altra giornata di lotta al coronavirus quella di mercoledì 2 settembre. A Monza e in Brianza sono stati rilevati 24 contagi mentre in tutta la Regione (a fronte di 17.082 tamponi) sono state trov ...

