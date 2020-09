Fanatik: Babacar ha detto sì all’Alanyaspor (Di giovedì 3 settembre 2020) Futuro in Turchia per l’attaccante Babacar. Come riportato da Fanatik alle ore 13,26, l’attaccante ha detto sì all’Alanyaspor, ci sono gli accordi con il Sassuolo, operazione ormai in dirittura d’arrivo. Per Babacar una nuova opportunità dopo le ultime deludenti stagioni, la più recente con la maglia del Lecce. Foto: Twitter Sassuolo. L'articolo Fanatik: Babacar ha detto sì all’Alanyaspor proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

