F1, Montezemolo critica il trattamento Ferrari a Vettel: "Sbagliato modo e momento" (Di giovedì 3 settembre 2020) ROMA - L'ex presidente della Ferrari Luca di Montezemolo ha voluto dire la sua riguardo il trattamento che la scuderia di Maranello sta riservando al pilota tedesco Sebastian Vettel. " Sebastian, come ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Montezemolo critica

Corriere dello Sport

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...Le difficoltà tecniche che stanno affliggendo la Ferrari in questo 2020 e che hanno manifestato tutto il loro potere deflagrante nell’ultimo weekend a Spa-Francorchamps hanno inevitabilmente avviato u ...