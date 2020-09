F1, Hamilton: “Dentro di me ci sono due lati, il pilota spietato e l’uomo” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Ci sono due lati in me. Il primo, quello che vedi in TV. Il corridore competitivo, spietato, affamato che è in me che viene fuori quando chiudo la visiera. Quando la visiera è abbassata, divento vivo, tutte le mie paure, insicurezze e dubbi vengono messi da parte e la mia concentrazione si attiva e non si interromperà finché il lavoro non sara’ finito. Mi sembra di avere i superpoteri che ho sempre sognato di avere, ma al volante”. Inizia così un post molto interessante pubblicato da Lewis Hamilton con tanto di foto esplicativa apparso su Instagram, in cui il pilota di Formula 1 si mette a nudo ed effettua una sorta di auto psicoanalisi a cuore aperto: “Il secondo, dove sono solo io. Qualcuno che sta cercando di capire la ... Leggi su sportface

