F1 GP Italia 2020, Sainz: “Sceglierei la Ferrari altre 100 volte, i tifosi trasmettono energia positiva” (Di giovedì 3 settembre 2020) “Andare alla Ferrari è un’esperienza unica, un posto speciale per un pilota di Formula 1. Datemi quella opzione e altre 100 volte dirò sempre di sì“. Lo ha dichiarato Carlos Sainz in merito al suo futuro in Ferrari allontanando le voci di alcuni ripensamenti di fronte al momento complicato della Scuderia di Maranello. “Onestamente, non penso ci sia mai un momento sbagliato per andare alla Ferrari – ha detto lo spagnolo ai microfoni del sito ufficiale della Formula 1 -. Sono molto a mio agio con la decisione che ho preso e ripongo fiducia al 100% nella gente della Ferrari e in quello che possono fare per il futuro“. E ancora: “Ricordiamoci che l’anno scorso sono stati in grado di ottenere sette pole: ... Leggi su sportface

Mov5Stelle : Al #VotaSì Day, il 12 settembre, saremo nelle piazze di tutta Italia pronti a dare tutte le informazioni e togliere… - davidealgebris : Bonafede lascia ai domiciliari il 50% dei Mafiosi aveva liberato. Onesti in carcere e Mafiosi a casa. L'Italia del… - Piu_Europa : Dalla Germania prove inequivocabili che #Navalny è stato avvelenato, al fine di silenziarlo. L’Italia ora abbia la… - ippoanto1962 : RT @LucaGattuso: In questa tabella ho riassunto l'andamento dei positivi, dei ricoverati in terapia intensiva e dei decessi regione per reg… - LucyMilano92 : RT @il_cupo: Alla Festa dell'Unità il Covid non ci va... FdI smaschera la vergogna Pd a Bologna -