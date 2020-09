F1, GP d'Italia, Verstappen: 'Mercedes troppo forti. Il titolo? Difficile' (Di giovedì 3 settembre 2020) A Spa aveva detto di essersi 'annoiato' per la mancanza di lotta al vertice che gli ha portato un terzo posto finale in solitaria dietro alle Mercedes, ma sempre secondo Max Verstappen a Monza la ... Leggi su gazzetta

La prestazione in Belgio ha rafforzato il concetto: Red Bull crede ancora nel titolo. Servirebbe iniziare a mettersi dietro Hamilton, per non relegare le speranze a sfortune altrui. Che sia una sfida ...In questo weekend si torna in pista sul tracciato di Monza per l’ottava gara stagionale di un campionato di Formula 1 ostico alla Ferrari per via di una monoposto che stenta ad ottenere le prestazioni ...