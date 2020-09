Ex clienti H3G colpiti dalle rimodulazioni Wind Tre: bonus di credito o traffico scadono (Di giovedì 3 settembre 2020) Le rimodulazioni Wind Tre non sembrano volersi fermare: dopo quelle che colpiranno le tariffe a consumo a partire dal 23 settembre, ecco scattare altre modifiche unilaterali dei contratti, pronte a coinvolgere anche l’ex clientela H3G. Come riportato da ‘mondo3‘, la questione questa volta pare proprio voler esortare gli ex utenti 3 Italia a passare all’offerta unificata del nuovo gestore. Le rimodulazioni Wind Tre in questione rivelano che a partire dal 5 ottobre le vecchie tariffe 3 Italia cambieranno: al prezzo di 4 euro al mese includeranno un traffico dello stesso importo, con chiamate nazionali a 29 cent/minuto, senza scatto alla risposta e tariffazione calcolata sugli effettivi secondi di conversazione, 29 cent/SMS inviato e 1GB a 0,99 cent/giorno. Le opzioni Ricarica ... Leggi su optimagazine

