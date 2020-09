#EViaggioItaliano: sabato 5 settembre a Villa Campolieto il tour elettrico tra le eccellenze italiane (Di giovedì 3 settembre 2020) elettrico, innovativo, social, attento all’ambiente e al territorio: sono le caratteristiche di #EViaggioItaliano, tour di veicoli elettrici tra le eccellenze regionali ideato per il rilancio del turismo italiano, che mette insieme natura, cultura, enogastronomia ed alta tecnologia Con il patrocinio del Parlamento Europeo, della Commissione Europea, dei ministeri di Ambiente, Esteri, Infrastrutture e Trasporti e dell’ENIT- Agenzia Nazionale del Turismo, #EViaggioItaliano rilancia il turismo sostenibile toccando sei regioni, per valorizzare il patrimonio enogastronomico, culturale e imprenditoriale italiano. Dopo la partenza nazionale da Caiazzo, il tour, realizzato in collaborazione con la Fondazione Univerde e con la collaborazione di Scabec, fa tappa ... Leggi su ildenaro

Farà tappa sabato 5 settembre al MAVV Wine Art Museum e alla Reggia di Portici #EViaggioItaliano, il tour tra le eccellenze regionali che punta al rilancio del turismo. Dopo la partenza in Campania, v ...

