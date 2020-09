Ester Exposito, tra urla e squali: chi è l’attrice di «Elite» che incanta Venezia (Di giovedì 3 settembre 2020) Capelli biondi e lisci, raccolti in una coda che le arriva in fondo alla schiena, e un abito lungo, bianco, con uno spacco vertiginoso che manda in tilt i fotografi. La giovanissima Ester Exposito, attrice spagnola classe 2000, ha debuttato come ospite alla Mostra del Cinema di Venezia lasciando subito il segno: in molti, infatti, dopo la sfilata sul red carpet, sono andati a sbirciare nel passato della co-protagonista di «Élite». Leggi su vanityfair

itsnihil_ : RT @mediohermana: Ester Exposito è così bella che mi viene da piangere. Guardatela. - shadesofamnesia : RT @mediohermana: Ester Exposito è così bella che mi viene da piangere. Guardatela. - rominabenedet : Ho guardato le foto di Ester Exposito fino ad adesso, ora mi uccido - AlessiaGastald1 : RT @oceanvaron: ESTER EXPOSITO È UNA DEA E SIAMO TUTTI D'ACCORDO VERO? - uswntobvn : ragazz* però calmin* con ste critiche ad ester exposito che oggettivamente è una bellissima ragazza -

Ultime Notizie dalla rete : Ester Exposito Ester Expósito: 10 cose che non sai sull'attrice Cinefilos.it Ester Exposito, tra urla e squali: chi è l’attrice di «Elite» che incanta Venezia

Capelli biondi e lisci, raccolti in una coda che le arriva in fondo alla schiena, e un abito lungo, bianco, con uno spacco vertiginoso che manda in tilt i fotografi. La giovanissima Ester Exposito, at ...

Venezia 2020: Ester Expósito da sogno al Festival

Ester Expósito è stata tra le più affascinanti star che sono arrivate a Venezia per la prima giornata di inaugurazione della 77esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica. Molti ...

Capelli biondi e lisci, raccolti in una coda che le arriva in fondo alla schiena, e un abito lungo, bianco, con uno spacco vertiginoso che manda in tilt i fotografi. La giovanissima Ester Exposito, at ...Ester Expósito è stata tra le più affascinanti star che sono arrivate a Venezia per la prima giornata di inaugurazione della 77esima edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica. Molti ...