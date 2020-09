Esclusiva: Cosenza a sorpresa, c’è il sì di Sacko del Nizza (Di giovedì 3 settembre 2020) Il Cosenza è vicino, molto vicino, a un grande colpo. C’è il sì di Ihsan Sacko, esterno offensivo e all’occorrenza trequartista classe 1997 del Nizza. Un talento vero che il Nizza acquistò dallo Strasburgo e che la scorsa stagione ha mandato in prestito al Troyes. Ora Sacko ha dato la disponibilità al Cosenza, gli piacerebbe molto fare un’esperienza in Italia. E si tratterebbe dell’ennesima grande intuizione di mercato dopo il colpo Riviere della scorsa estate. Foto: Logo Cosenza. L'articolo Esclusiva: Cosenza a sorpresa, c’è il sì di Sacko del Nizza proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

