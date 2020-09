Esclusiva: Borini, il Genoa aumenta l’offerta. Younes, avanti! (Di giovedì 3 settembre 2020) Fabio Borini in orbita Genoa. Ve ne avevamo parlato ieri, a sorpresa, nelle ultime ore il club di Preziosi ha aumentato l’offerta. E ha consolidato la pole nei riguardi di Hellas e Parma. Si tratterebbe di un lungo inseguimento finalmente da coronare, già lo scorso gennaio Borini era stato a un passo dal Genoa prima di accettare la proposta (per sei mesi) del Verona. E procede spedita, come anticipato, la trattativa per Amin Younes, dopo il via libera del Napoli: bisogna solo formalizzare. Foto: sito Hellas Verona. L'articolo Esclusiva: Borini, il Genoa aumenta l’offerta. Younes, avanti! proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Noovyis : (Esclusiva: Borini, il Genoa ci sta riprovando. Tra il sondaggio Parma e l’Hellas) Playhitmusic - - zazoomblog : Esclusiva: Borini il Genoa ci sta riprovando. Tra il sondaggio Parma e l’Hellas - #Esclusiva: #Borini #Genoa -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Borini Esclusiva: Borini, il Genoa aumenta l’offerta. Younes, avanti! alfredopedulla.com Hellas Verona, Setti: "Kumbulla potrebbe anche restare. Borini? Stiamo trattando"

(La Gazzetta dello Sport) etti: L'obbiettivo sarà. ancora la salvezza. Questa l'intervista esclusiva rilasciata alla "Gazzetta dello Sport" dal presidente del Verona, Maurizio Setti, in merito al ...

Hellas Verona, Setti: "Borini? Stiamo trattando"

Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del prossimo mercato gialloblu: "Sarà.... Lucas Biglia resta uno dei primi obiettivi del Torino per rinforzare il centrocamp ...

(La Gazzetta dello Sport) etti: L'obbiettivo sarà. ancora la salvezza. Questa l'intervista esclusiva rilasciata alla "Gazzetta dello Sport" dal presidente del Verona, Maurizio Setti, in merito al ...Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del prossimo mercato gialloblu: "Sarà.... Lucas Biglia resta uno dei primi obiettivi del Torino per rinforzare il centrocamp ...