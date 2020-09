Esclusiva: Bonaventura-Fiorentina, incontro molto positivo e base di accordo. I dettagli (Di giovedì 3 settembre 2020) Jack Bonaventura viaggia velocemente verso la Fiorentina. L’incontro che vi avevamo preannunciato ieri è andato molto bene, al punto che sono state messe le basi per un’intesa definitiva. Pronto un biennale, c’è il gradimento da parte del club viola e del diretto interessato. Adesso si può rapidamente chiudere in pochi giorni, ma il summit di poco fa sancisce il sempre più probabile trasferimento di Bonaventura in viola. L’ex Milan aveva avuto una proposta da due milioni per due anni da parte del Benevento, era finito fuori dai radar del Verona, aveva avuto qualche altra proposta non presa in considerazione. L’irruzione della Fiorentina, con il summit di poco fa e le intese molto ben impostate sono ... Leggi su alfredopedulla

