Esclusiva: Alessandria, svolta Corazza. In arrivo anche Rubin (Di giovedì 3 settembre 2020) L’Alessandria sta per chiudere due importanti operazione, già nel pomeriggio ci potrebbe essere la doppia svolta. Intanto, come già raccontato, l’Alessandria è in pole per l’attaccante Simone Corazza, avendo scavalcato sia il Palermo che il Perugia. Ora si può chiudere rapidamente, nelle prossime ore probabile fumata bianca. E dalla Reggina quasi sicuramente arriverà anche l’esterno sinistro Matteo Rubin, l’Alessandria sempre più protagonista sul mercato. Foto: Logo Alessandria. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

stefanosconti : Esclusiva Under 15: Salomon si trasferisce all’Alessandria -

UFFICIALE Alessandria Sampdoria a porte aperte: il comunicato

L’amichevole tra Alessandria e Sampdoria del 5 settembre (ore 21) sarà aperta al pubblico: il comunicato del club piemontese «La gara tra Grigi e blucerchiati, in programma sabato 5 settembre alle ore ...

