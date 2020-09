Era Gloria di Masterchef: oggi 28 anni, capelli cortissimi [FOTO] (Di giovedì 3 settembre 2020) L’abbiamo vista nella sesta edizione di Masterchef Italia, quella che sarebbe poi stata vinta dal giovanissimo Valerio Braschi. Lei, Gloria Enrico, riuscì a classificarsi in seconda posizione a pari merito con Cristina Nicolini. Quell’anno, infatti, assieme a Valerio, le due donne furono protagoniste della finale a tre sentitissima, ma nella quale trionfò il giovane ragazzo. L’avventura vissuta a Masterchef Italia Non è stato un cammino semplice per Gloria Enrico quello intrapreso nella cucina di Masterchef Italia. La parte difficile è arrivata, soprattutto, quando la donna si è trovata a vedere le puntate in televisione e ad assistere alle reazioni del pubblico da casa. Reazioni che, spesso, non sono state positive e affettuose. «C’erano ... Leggi su velvetgossip

MariaConversano : @Antigon25386936 @carloemme50 Sicuro. Il Signore lo abbia in gloria, ma non facciamo di lui quel che non era. Non stiamo parlando di Argan. - miocugino1 : RT @pinkbblood: Ho una domanda che mi assilla per il poc/black twt: cosa ne pensate del personaggio di Gloria di Modern Family, delle battu… - pinkbblood : Ho una domanda che mi assilla per il poc/black twt: cosa ne pensate del personaggio di Gloria di Modern Family, del… - GiuliettaVanni : RT @paoloigna1: Quando la cosiddetta periferia era il centro di principeschi momenti di gloria... - crociangelini : RT @paoloigna1: Quando la cosiddetta periferia era il centro di principeschi momenti di gloria... -

Ultime Notizie dalla rete : Era Gloria Il sogno di Gloria era aprire un centro di addestramento cani La Stampa Imperia, al Polo Universitario saranno illustrati i corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza

Imperia. Lunedì 7 settembre alle 11 presso l’Aula Magna del Polo Universitario di Imperia (via Nizza 8) saranno illustrati i corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza presenti nella sede: cor ...

"Il mio Pantani, un eroe omerico: in lui gloria e tragedia coesistono"

di Maddalena De Franchis Un campione che ha cercato la vetta con la stessa forza tormentata con cui è sprofondato nell’abisso. Un atleta ‘umano, troppo umano’ che, al pari degli eroi omerici, è destin ...

Imperia. Lunedì 7 settembre alle 11 presso l’Aula Magna del Polo Universitario di Imperia (via Nizza 8) saranno illustrati i corsi di laurea del Dipartimento di Giurisprudenza presenti nella sede: cor ...di Maddalena De Franchis Un campione che ha cercato la vetta con la stessa forza tormentata con cui è sprofondato nell’abisso. Un atleta ‘umano, troppo umano’ che, al pari degli eroi omerici, è destin ...