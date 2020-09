Era Destinee Lashaee di Vite al Limite di 304 kg: oggi un figurino [FOTO] (Di giovedì 3 settembre 2020) I personaggi di Vite al Limite si recano nella prestigiosa clinica del dottor Nowzaradan per risolvere i loro problemi legati al peso. Spesso, però, diventano delle piccole star del web, e i molti telespettatori che si affezionano alle loro vicende, continuano a cercarli sui social. La curiosità, ma anche un certo affetto, spinge il pubblico a cercare di capire come siano andate avanti le loro storie. Una delle vicende che più ha appassionato i telespettatori è quella di Destinee Lashaee, che pesava ormai 304 chili. Il suo peso la faceva sentire a disagio in qualsiasi contesto, e non le permetteva di godere di una vita normale. Con la partecipazione a Vite al Limite, però, la sua esistenza è completamente ... Leggi su velvetgossip

