Era Alessia Gioffi di Non è la Rai: oggi a 45 anni confessa: “Ho pensato di farmi suora” [FOTO] (Di giovedì 3 settembre 2020) Se anche voi siete cresciuti a pane e tv è impossibile non ricordare il programma cult degli anni ’90: Non è la Rai. La trasmissione di Gianni Boncompagni ha lanciato numerosissimi volti noti della tv: da Ambra Angiolini a Sabrina Impacciatore e Cladia Gerini. Alcune, invece, hanno cambiato completamente vita. È il caso di Alessia Gioffi: ecco cosa fa oggi e come è diventata. Alessia Gioffi oggi FOTO Era un vero e proprio vulcano Alessia Gioffi e per questo motivo, all’interno di Non è la Rai era stata soprannominata “terminator“. La biondina era sempre in movimento, scatenatissima nei balli e con un grande sorriso perennemente stampato ... Leggi su velvetgossip

barbac0a_ : @martakiu15 Questa era alessia però hahah - jesusplanakin : mia mamma mi ha chiamato solo per chiedermi se sapevo com'era andato il test ad alessia - alessia_pater : RT @accioklaine: Alberto Angela che non fa usare il Colosseo a Beyoncé perché c’era prima lui - Alessia_Alexis : Ciao Claudione ci manchi a Sanremo, Ama è stato bravo ma con te era diverso, ti prego torna #SeatMusicAwards2020 - bryandeparma : @manduugo Lo so ahahah era per triggerare Alessia -