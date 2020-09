Era Addison la rivale di Meredith in Grey’s Anatomy: oggi 53 anni, bionda e magrissima [FOTO] (Di giovedì 3 settembre 2020) Capelli rosso fuoco, sguardo intenso e una grinta straordinaria: Addison Montgomery era “la strega cattiva” di Grey’s Anatomy. E’ entrata a passo svelto ed elegante nella vita di Meredith portandole via, in un soffio, il suo dottor Stranamore. Il suo ingresso al Seattle Grace sconvolge gli equilibri e ridisegna i rapporti. Addison è una donna di successo, bella che non ha nulla da temere, se non la specializzanda più conosciuta di Seattle: Meredith. L’amore tra la dottoressa Grey e il dottor Sheperd va oltre ogni pezzo di carta, matrimonio, divorzio o post it che sia, e il tempo lo conferma. Il personaggio interpretato da Kate Walsh, tuttavia, ha avuto talmente tanto successo che le è stato dedicato uno spin-off: Private Practice. Ma avete visto come ... Leggi su velvetgossip

fairybqtera : @namkookiies infatti addison ha fatto la reaction ed era traumatizzata agaahaga aiuto - melarachel14 : @sheshepherd_ @queenxwalsh Vero; l’amore con Meredith era decisamente più passionale e fresco, quello con Addison p… - sheshepherd_ : @queenxwalsh @melarachel14 per me la differenza starà sempre nel fatto che addison, essendo cresciuta insieme a der… - Fake_NoahB : @dixieda51455254 @AddisonRaeReal @jhosslerfake AHAHAHAH vero, che ricordi però. Jaden non mi voleva cagare ed era s… - pouttyjimin : no le achuntaron uwu era addison?? -

