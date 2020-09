“Enrico Mentana vuole nascondere gli sbarchi dei migranti”: il giornalista coperto di insulti sui social, ma è una fake news (Di giovedì 3 settembre 2020) “È evidente che la linea è: parlare meno possibile dei migranti”. Una frase estrapolata a casaccio da un discorso in diretta tv fa finire Enrico Mentana nella centrifuga dell’odio social. L’incredibile polemica è iniziata davvero nel modo più ridicolo e analfabeta, a livello digitale. Su Facebook appare un post di quelli alla “fate girare” dove viene scritto: “Assurde dichiarazioni di Enrico Mentana”. E la frase che potete rintracciare nell’archivio di La7, risalente a circa un anno fa (24 agosto 2019), durante una puntata di approfondimento da lui condotta con al centro la comunicazione politica dell’ex ministro dell’Interno, Salvini, diventa: “Bisogna nascondere gli sbarchi e i crimini dei migranti, per ... Leggi su ilfattoquotidiano

