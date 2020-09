Emergenza Covid a Anzio, riduzione tassa sui rifiuti per le categorie produttive: ecco come richiederla (Di giovedì 3 settembre 2020) E’ pubblicato online sul sito istituzionale www.comune.Anzio.roma.it e sulla pagina Fb del Comune di Anzio, l’importante avviso pubblico, rivolto alle categorie produttive della Città, colpite dall’Emergenza economica Covid-19, per richiedere la riduzione, fino al 40%, della tariffa dei rifiuti per l’anno 2020. L’Amministrazione De Angelis, per supportare le attività economiche del territorio penalizzate dal coronavirus, ha varato il “Regolamento per le riduzioni Tari annualità 2020, utenze non domestiche”, con il taglio della tariffa complessiva dei rifiuti per l’anno 2020, ovviamente attraverso criteri di gradualità proporzionale ... Leggi su ilcorrieredellacitta

TizianaFerrario : Agli studenti la mascherina si impone come forma di rispetto x se stessi,x i propri compagni e x gli insegnanti.C'è… - LegaSalvini : #MORELLI: ++ FACCIAMO GIRARE ++ DITTATORI CRIMINALI!!! Tra i documenti desecretati spunta un nuovo studio, l'ennesi… - rtl1025 : ?? 'Veneto e Lazio potranno far #tamponi nelle scuole. In Lombardia dicono: quando li avremo li faremo. Dopo sette m… - lilithjoh : @mckinnonwife Questa potrei essere tranquillamente io se non ci fosse un’emergenza covid - Comune_Pomezia : #Pomezia Emergenza #Covid, rientro a #scuola in piena sicurezza. Lavori conclusi presso i plessi Pestalozzi e Maron… -

Ultime Notizie dalla rete : Emergenza Covid Imperia: emergenza Covid, Comune proroga concessioni spiagge libere attrezzate IMPERIAPOST Coronavirus, ultime notizie: in una settimana +38% di casi e +30% ricoveri. Aifa approva 4 nuovi trial, uno per under 18

La pandemia di coronavirus mette l'acceleratore al mercato mondiale di tablet e personal computer, che chiuderà il 2020 con un crescita del 3,3% a quota 425,7 milioni di unità. Lo prevedono gli analis ...

Pd: Settimo Torinese, salta la Festa de L'Unità

Il Pd di Settimo Torinese annuncia con una nota, a firma della sua segretaria Caterina Greco, che quest'anno non verrà organizzata la Festa de L’Unità per "una scelta prudenziale dettata dall'emergenz ...

La pandemia di coronavirus mette l'acceleratore al mercato mondiale di tablet e personal computer, che chiuderà il 2020 con un crescita del 3,3% a quota 425,7 milioni di unità. Lo prevedono gli analis ...Il Pd di Settimo Torinese annuncia con una nota, a firma della sua segretaria Caterina Greco, che quest'anno non verrà organizzata la Festa de L’Unità per "una scelta prudenziale dettata dall'emergenz ...