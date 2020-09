Emergenza covid-19, numeri ancora in crescita: il bollettino della Regione (Di giovedì 3 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua a crescere il numero di contagiati in Campania. Un trend al rialzo costante che preoccupa anche se il numero dei viaggiatori resta corposo e tangibile. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno: 193 (*) Tamponi del giorno: 6.164 Totale positivi: 7.478 Totale tamponi: 436.399 ​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 446 Guariti del giorno: 15 Totale guariti: 4.452 (di cui 4.447 completamente guariti e 5 clinicamente guariti. Vengono considerati clinicamente guariti i pazienti divenuti asintomatici ma ancora in attesa dei due tamponi consecutivi che ne comprovano la completa guarigione). * Di cui 65 viaggiatori (37 casi dalla Sardegna, 28 da Paesi ... Leggi su anteprima24

La Spezia - “L’emergenza Covid ha scoperto il vaso di Pandora della scuola: decenni di tagli, disorganizzazione, carenza di personale, strutture fatiscenti e "riforme" fallimentari. La ripartenza ci s ...

Liguria - "In relazione al riconoscimento dei premi per il personale impegnato nell'emergenza Covid e alla luce di alcune polemiche, torno a ricordare che assieme ai sindacati abbiamo siglato un accor ...

