Elisabetta Gregoraci preparazione spirituale | Paura del distacco prima del GF Vip (Di giovedì 3 settembre 2020) La showgirl Elisabetta Gregoraci è una donna piena di risorse, bellissima ed energica conduttrice ma anche affettuosa e attenta madre. Ma c’è un lato intimo e personale che non conoscevamo infatti, sembra essere anche molto devota e attaccata alle tradizioni. Proprio ora che dovrà andare al Grande Fratello Vip, allontanandosi da suo figlio Nathan, non può che essere più vicina alla sua religione, una sorta di preparazione spirituale. Questo perché per lei, nei suoi momenti più difficili, è abituale affidarsi alla preghiera. Elisabetta Gregoraci preparazione spirituale Dal 14 Settembre vedremo Elisabetta mettersi in gioco al Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini, ... Leggi su giornal

