Elisabetta Canalis, la foto del passato conquista tutti: “Eri già bellissima” (Di giovedì 3 settembre 2020) Elisabetta Canalis ha postato uno scatto su Instagram un pò inusuale in cui comapare una lei del passato mai vista fino ad adesso. Elisabetta Canalis, Fonte foto: Instagram (screenshot)Un grande successo la foto che la Canalis ha caricato sul suo profilo. Nello scatto è in compagnia di una vecchia amica ed è stato fatto ai tempi in cui, la showgirl era alle superiori. Caschetto corto e scuro, viso pulito e angelico, ecco com’era la Elisabetta del liceo. Una ragazza come tante, ma con una bellezza semplice e giovanile che già nascondeva quello che sarebbe diventata dopo. Uno scatto che ha incuriosito i suoi fan, i quali si sono complimentati per la sua bellezza e il suo essere ... Leggi su chenews

zazoomblog : “Ai tempi del liceo…”. Elisabetta Canalis mai vista così: tira fuori l’album dei ricordi e lascia senza parole -… - Elo9999 : @Lupetto979 Infatti! Qualche anno fa un mio collega in America per conoscerci mi chiese una foto, e io senza scompo… - kintsvkuroi : però so fare il pollo come elisabetta canalis, certo ora sono vegetariana ed è diventato burger di verdure alla luc… - Rob_accia : @PiLu975 questi so' i famosi petti de pollo alla Elisabetta Canalis... non lo so se si possono inserire nella rubrica, sa'? - bestiavdiSatana : Ovviamente non rido guardando Friends se rido come una deficiente per 10 minuti di fronte al pollo alla piastra di… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Canalis Elisabetta Canalis tutta curve in costume : fisico statuario per l’ex velina MeteoWeek La foto della Canalis fa il pieno di like: "Cosa salta fuori dai cassetti delle amiche?"

Elisabetta Canalis ha condiviso con i fan sui social uno scatto del suo passato, risalente ai tempi in cui era una semplice studentessa di un liceo di Sassari. Elisabetta Canalis ieri e oggi: la foto ...

Elisabetta Canalis ieri e oggi: “I tempi del liceo”

Una foto di Elisabetta Canalis giovanissima ha fatto il pieno di like: nell’immagine si vede l’ex velina in compagnia di un’amica, ai tempi del liceo. “Cosa salta fuori dai cassetti delle amiche ? Sas ...

Elisabetta Canalis ha condiviso con i fan sui social uno scatto del suo passato, risalente ai tempi in cui era una semplice studentessa di un liceo di Sassari. Elisabetta Canalis ieri e oggi: la foto ...Una foto di Elisabetta Canalis giovanissima ha fatto il pieno di like: nell’immagine si vede l’ex velina in compagnia di un’amica, ai tempi del liceo. “Cosa salta fuori dai cassetti delle amiche ? Sas ...