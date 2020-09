Elezioni Usa 2020, cosa dicono i nuovi sondaggi (Di giovedì 3 settembre 2020) A due mesi dalle Elezioni presidenziali degli Stati Uniti, un Paese in piena crisi sociale, sanitaria ed economica, è interessante analizzare cosa dicono i sondaggi per capire in quale direzione soffierà il vento nei prossimi quattro anni. Joe Biden? Donald Trump? Leggi anche: Elezioni presidenziali USA 2020: una guida al voto Joe Biden Il primo, candidato democratico alla Casa Bianca, oggi è in visita a Kenosha, la città dove Jacob Blake, 29 afroamericano, è stato gravemente ferito dalla polizia. Dato sempre ampiamente avanti nei sondaggi, negli ultimi giorni Biden ha perso qualche punto di vantaggio che gli garantiva un margine di tranquillità. Tanto da farlo uscire dal seminterrato della sua casa di Wilmington, in Delaware ... Leggi su italiasera

LaStampa : Usa 2020, riecco la mano degli hacker russi sulle elezioni - Testament73 : RT @cris_cersei: Già, come quando manomette le elezioni Usa col software con scritto 'Made in Russia'. ?? (E tutti sanno che invece la Cia H… - italiaserait : Elezioni Usa 2020, cosa dicono i nuovi sondaggi - FuorissimoX : @alex_intesa Tesla e anche Amazon sono in bolla. Ci sono tanti fattori che mi fanno dire quanto ho scritto. 1) cont… - savvucciu : Quei coglioni che si stanno dando da fare con i vaccini potrebbero impegnarsi per adattare i fegati di maiale da tr… -