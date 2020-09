Elezioni regionali in Campania, Caldoro all’attacco: Ognuna delle 15 liste di De Luca ha un padrino (Di giovedì 3 settembre 2020) Udc e “Caldoro presidente” si presentano con un’unica lista alle regionali in Campania perché “abbiamo pensato di semplificare il quadro politico”. Lo ha detto Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. “I cittadini – ha spiegato Caldoro alla presentazione della lista – sono scioccati quando vedono 15 liste. Ogni lista di De Luca ha un padrino, il padrino è la Regione che ha dato i soldi, compra candidati e compra voti, li mette in lista con liste sconosciute, che si vedono per la prima volta in Italia e in Europa. Tranne il Pd e Italia Viva il resto non si capisce nulla, sono nati per interessi dei ... Leggi su ildenaro

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni regionali Elezioni regionali 2020, gli ultimi sondaggi sui principali candidati Fanpage.it Leader di Forza Italia colpito da covid, Antonio Tajani a Imperia: «Berlusconi? E’ in ottima forma»

Lo ha detto l’onorevole Antonio Tajani, europarlamentare e vicepresidente di Forza Italia, dalla biblioteca civica di Imperia, a margine di un incontro politico in vista delle elezioni regionali di ...

Covid, Silvio Berlusconi è positivo al tampone

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è risultato positivo al tampone per il Covid-19. Secondo quanto riferisce il suo medico Alberto Zangrillo, il leader azzurro è asintomatico e si trova ...

