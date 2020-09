Elezione a Frattamaggiore: Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco Giordano (Di giovedì 3 settembre 2020) Appassionato di letteratura e storia, avvocato penalista, cresciuto tra i giovani di Alleanza Nazionale, è Giovanni Giordano il candidato sindaco del centro destra a Frattamaggiore. Una sfida ambiziosa visto che il centro destra non è mai stato maggioranza in città, ma a suo dire non impossibile. L’intervista in occasione della presentazione ufficiale dei candidati del … L'articolo Elezione a Frattamaggiore: Fratelli d’Italia a sostegno del candidato sindaco Giordano Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ultime Notizie dalla rete : Elezione Frattamaggiore Elezioni Comunali, a Frattamaggiore si vota per il nuovo sindaco: liste e candidati L'Occhio di Napoli Elezioni Comunali Frattamaggiore 2020: candidati e liste

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Frattamaggiore, Comunali: inaugurata la sede del Comitato elettorale di Francesco Russo

Frattamaggiore, 1 Settembre – Inaugurata ieri la sede del comitato elettorale di Francesco Russo (foto copertina) in un clima di grande entusiasmo. Nonostante l’organizzazione abbia garantito il dista ...

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.Frattamaggiore, 1 Settembre – Inaugurata ieri la sede del comitato elettorale di Francesco Russo (foto copertina) in un clima di grande entusiasmo. Nonostante l’organizzazione abbia garantito il dista ...