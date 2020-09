Ecobonus auto, via alle nuove prenotazioni (Di giovedì 3 settembre 2020) Ecobonus, il decreto Agosto rifinanzia il fondo automotiveEcobonus, come sono divisi i contributi per le auto Ecobonus, gli altri contributiEcobonus, il decreto Agosto rifinanzia il fondo automotiveTorna su Dall'uno settembre è iniziata una nuova fase per gli Ecobonus auto. Come informa il Mise, con il decreto Agosto (che rifinanzia il fondo automotive) sono in arrivo ulteriori 400 milioni di euro per l'acquisto dei veicoli. Dalle ore 10, di nuovo aperta la piattaforma Ecobonus.mise.gov.it per la prenotazione del contributo per l'acquisto di veicoli a basse emissioni di categoria M1. Inoltre il provvedimento ha suddiviso la fascia di emissioni C02 61-110 g/km, che era stata ... Leggi su studiocataldi

