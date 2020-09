E’ sempre mezzogiorno, il cast della Clerici: quanti cuochi-influencer! (Di giovedì 3 settembre 2020) E’ sempre mezzogiorno, il nuovo programma di Antonella Clerici, si presenta con un cast molto particolare che strizza l’occhio ai social. Ecco perché. Antonella Clerici sta per tornare in tv con il nuovo programma, E’ sempre mezzogiorno. A quanto si sa la nuova trasmissione dovrebbe essere rivolta ad un pubblico di età matura, questo basandosi anche sul fatto che i casting che la Clerici aveva aperto e di cui aveva dato notizia su Instagram erano rivolti a donne (mamme e nonne), tra i 60 e gli 80 anni. Ora però arrivano anche notizie relative al cast ufficiale della trasmissione, a diffondere l’informazione è stato Blogo, che ha ... Leggi su bloglive

bellicapelli15 : È sempre mezzogiorno, ecco chi affiancherà Antonella Clerici (Anteprima Blogo) - CrescenzoFilo : RT @GalantoMassimo: Ecco chi affiancherà Antonella Clerici a #ÈsempreMezzogiorno, su Rai dal 28 settembre Anteprima su @tvblogit (SPOILE… - MaxsoMagazine : Le ricette di è sempre mezzogiorno: Fagottini di salmone con patate e formaggi - Gio79803890 : RT @GalantoMassimo: Ecco chi affiancherà Antonella Clerici a #ÈsempreMezzogiorno, su Rai dal 28 settembre Anteprima su @tvblogit (SPOILE… - MMastrantuono : RT @GalantoMassimo: Ecco chi affiancherà Antonella Clerici a #ÈsempreMezzogiorno, su Rai dal 28 settembre Anteprima su @tvblogit (SPOILE… -

