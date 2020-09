È sempre mezzogiorno, ecco chi affiancherà Antonella Clerici (Anteprima Blogo) (Di giovedì 3 settembre 2020) Nei giorni scorsi il nostro Hit ha anticipato - in esclusiva - come sarà il nuovo programma di Antonella Clerici, che inizierà su Rai1 lunedì 28 settembre (in ritardo per problemi di natura tecnica). Oggi Blogo è in grado di fornire ulteriori dettagli sulla trasmissione il cui titolo sarà - come noto - È sempre mezzogiorno e che viene prodotta dalla tv pubblica in collaborazione con Stand by me. Partiamo da chi non ci sarà. Anna Moroni non è prevista nel cast, anche se non è da escludere che nel corso della stagione non si palesi per salutare Antonellina, alla quale è legata da una sincera amicizia. È sempre mezzogiorno, ecco chi affiancherà Antonella ... Leggi su blogo

