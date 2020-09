Dwayne Johnson positivo al Coronavirus: “Tutta la mia famiglia ce l’ha, preso da amici’ (Di giovedì 3 settembre 2020) Anche The Rock ha contratto il Covid-19 e purtroppo sono positive anche la moglie e le sue due bambine Dwayne Johnson positivo al Coronavirus Dwayne Douglas Johnson, conosciuto meglio come “The Rock”, è un ex wrestler, un attore e un produttore televisivo molto amato e seguito sui social. La sua carriera da wrestler è lunga e piena di vittorie e di riconoscimenti importanti, poi dal 2000 ha anche deciso di diventare attore. Lo abbiamo visto in film divertenti e in film d’azione. Chi non ricorda la sua interpretazione in Il Re Scorpione, Fast and Furious, Snitch – L’infliltrato, ma anche Jumanji, Viaggio nell’isola misteriosa, Baywatch, e tanti altri. Ebbene, ieri sera in un video pubblicato sui social The Rock ha confessato di essere ... Leggi su kontrokultura

Agenzia_Italia : Anche 'The Rock' ha il Coronavirus. L'annuncio di Dwayne Johnson via social - Corriere : «The Rock», la moglie e le due figlie positivi al coronavirus - Noovyis : (Dwayne “The Rock” Johnson, la moglie e le due figlie positivi al coronavirus: “Una delle cose più difficili che ab… - BITCHYFit : Dwayne Johnson, The Rock positivo al CoronaVirus: “Tutta la mia famiglia ha il Covid” - FQMagazineit : Dwayne “The Rock” Johnson, la moglie e i due figli positivi al coronavirus: “Una delle cose più difficili che abbia… -