Dwayne Johnson | Io e la mia famiglia abbiamo preso il coronavirus

Dwayne Johnson ha svelato su Instagram di aver superato il coronavirus assieme ai suoi familiari, risultati come lui positivi, ma ammette che è stata dura. Dwayne Johnson ha annunciato di essere risultato positivo al coronavirus insieme alla sua famiglia, per fortuna la malattia è stata superata e i suoi cari sono tutti sani. The Rock ha annunciato la sua positività su Instagram in un post in cui mette in guardia i fan invitandoli a proteggersi da questo virus. Anche la moglie Lauren e le sue due figlie piccole sono risultate positive, ma per fortuna adesso il peggio è passato. "Mia moglie Lauren, le mie due bambine e io siamo tutti risultati positivi al COVID-19. Posso dirvi che è stata una delle cose più difficili che ...

