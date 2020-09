Dopo Berlusconi, positiva al Covid anche la compagna Marta Fascina (Di giovedì 3 settembre 2020) Dopo la notizia della positività di Berlusconi, anche la compagna Marta Fascina sarebbe risultata positiva al Covid. Come riportato dall’Ansa, la deputata di Forza Italia avrebbe effettuato ieri il tampone come l’ex premier e si troverebbe ora in isolamento ad Arcore. Fascina ha trascorso con il Cavaliere tutto il periodo del lockdown in Provenza nella villa di Marina, lo ha accompagnato sulla barca di Ennio Doris ed è stata anche lei in Sardegna con Berlusconi. Intanto i figli del Cavaliere, Barbara e Luigi Berlusconi, anche loro risultati positivi al coronavirus, stanno trascorrendo l’isolamento domiciliare in ... Leggi su huffingtonpost

