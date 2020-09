Donazioni sangue e test Covid a mercato ‘Campagna Amica’ con Ads (Di giovedì 3 settembre 2020) Roma – La campagna di donazione del sangue organizzata dall’Ads Lazio fa tappa a Roma al mercato di Campagna Amica in via Tiburtina 695, dove sara’ possibile sottoporsi gratuitamente anche al test sierologico Covid-19. L’appuntamento e’ per domani (venerdi’ 4) e sabato 5 dalle 8.30 alle 14 e si replichera’ al mercato di Campagna Amica di via San Teodoro 74, al Circo Massimo. Un’iniziativa sostenuta da Coldiretti Lazio, che ospitera’ l’autoemoteca nel piazzale antistante la struttura. All’evento sara’ presente anche un testimonial d’eccezione, l’ex campione di pugilato Vincenzo Cantatore, da anni impegnato nel sociale, che con l’associazione Ads Lazio si propone l’obiettivo di creare una rete ... Leggi su romadailynews

