“Dog sport”, allenarsi con il proprio cane conquista anche le star (Di giovedì 3 settembre 2020) "Dog sport": fare sport con il cane piace anche alle celeb sfoglia la gallery Sport sì, ma con il cane. Sono sempre di più le persone che non possono fare a meno della compagnia del loro amico a 4 zampe anche durante gli allenamenti. Il fenomeno che viene definito “Dog Sport” e che mantiene in forma in modo divertente insieme al proprio pet, è diventato ormai un trend, tanto che su Instagram gli hashtag #dogsport e #agilitydog sono protagonisti rispettivamente di oltre 197mila e 506mila post. ... Leggi su iodonna

GisellaPagano : Dog Sport, allenarsi con il cane è trend - Pets - - MeglioNotizie : Dog Sport, allenarsi con il cane è trend - ZampottaMag : Boom per i “Dog Sport”, ma attenzione al vademecum degli esperti - Zampotta Scopri di più qui:… - matteogavioli87 : RT @SkyTG24: Dog sport, le regole per mantenersi in forma e allenarsi con il proprio cane - AMatteo_Agente : RT @SkyTG24: Dog sport, le regole per mantenersi in forma e allenarsi con il proprio cane -

Ultime Notizie dalla rete : “Dog sport” Amélie Nothomb: “Ho fatto la dog sitter e poi ci ho scritto su” IO donna