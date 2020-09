Dj morta, trovati altri frammenti ossei a Caronia: sono di Gioele? (Di giovedì 3 settembre 2020) commenta sono stati trovati altri frammenti ossei nei boschi di Caronia, nel Messinese, e le analisi dovranno stabilire se appartengono al piccolo Gioele. I vigili del fuoco e gli uomini della polizia ... Leggi su tgcom24.mediaset

Ultime Notizie dalla rete : morta trovati Dj morta, trovati altri frammenti ossei a Caronia: sono di Gioele? TGCOM Rovasenda - Ricordo di Nadia, una donna speciale morta a soli 47 anni

Riceviamo e pubblichiamo un ricordo di Nadia Monferrini, morta a 47 anni, nelle scorse settimane, a Rovasenda, paese in cui era nata e dove viveva insieme ai genitori. La donna era dipendente in un ma ...

Orrore in provincia di Salerno: neonato trovato morto in un'aiuola, fermati marito e moglie

Orrore a Roccapiemonte in provincia di Salerno. Due persone, marito e moglie, sono stati fermati per l'omicidio del neonato il cui corpo è stato ritrovato in un'aiuola ieri pomeriggio. Nel corso della ...

