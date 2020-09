Disney+ vuole farti guardare film e serie tv in compagnia (Di giovedì 3 settembre 2020) Disney+ sarebbe al lavoro per inserire sulla piattaforma di streaming una funzione che permetterà ai suoi abbonati di sincronizzare la visione di un contenuto con un amico creando un’esperienza cinematografica a distanza. Sebbene non sia ancora stata annunciata ufficialmente, la funzione di watch party, chiamata Group Watch, è stata individuata , come riporta Disney Plus Informer, grazie ai codici aggiunti il 28 agosto al backend della piattaforma. Codice di programmazione della funzione Group Watch di Disney+ (immagine: Disney Plus Informer)Disney, proprietaria anche della piattaforma Hulu che a inizio 2020 ha lanciato una medesima funzione, avrebbe quindi sfruttato la tecnologia in suo possesso per implementare in Disney+ un’opzione che i concorrenti non hanno ancora internamente. Per le piattaforme come ... Leggi su wired

