Dipendente del Comune di Trapani positivo al Coronavirus: disposta chiusura del Municipio (Di giovedì 3 settembre 2020) Questa la dichiarazione del sindaco di Trapani Giacomo Tranchida”Appreso in serata di un caso positivo covid19 di un Dipendente di palazzo d’Ali il sindaco cautelativamente ha disposto chiusura di tutti gli uffici del suddetto palazzo, per domani e venerdì, con contestuale sanificazione e smart working del personale Dipendente” L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

mirellaliuzzi : Indecente la rielezione del presidente della Cotrab (Consorzio Trasporti Basilicata) nonostante la condanna definit… - nicola_pinna : Che è successo davvero in Costa Smeralda? Perché il paradiso sardo si è trasformato in focolaio? Lo spiega una dipe… - Agenzia_Ansa : Intubato a Sassari un dipendente del Sottovento, locale sardo chiuso nei giorni scorsi #coronavirus #ANSA - tvio2 : Dipendente del Comune di Trapani positivo al Coronavirus: disposta chiusura del Municipio - d_santanco : @brainbelljangl2 @Bossina8 Veramente Briatore è stato ricoverato, quindi tanto asintomatico non era! Per non parlar… -

Ultime Notizie dalla rete : Dipendente del Portafogli ritrovato grazie al dipendente del bar Franchin RovigoOggi.it Colombia, una fuga di notizie avrebbe fatto dimettere il ministro della Difesa: nuove rivelazioni sulla morte di Paciolla

La morte del dipendente dell'Onu in Colombia, Mario Paciolla, il 15 luglio, attribuita all'inizio ad un suicidio, potrebbe essere invece in relazione con una fuga di notizie di un rapporto che avrebbe ...

Fringe benefit non tassati fino a 516,46 euro: prove di ammodernamento?

Il criterio che regola la determinazione del reddito di lavoro dipendente è quello di onnicomprensività (dizione utilizzata dalla stessa Amministrazione finanziaria; si veda, tra le molte, la risposta ...

La morte del dipendente dell'Onu in Colombia, Mario Paciolla, il 15 luglio, attribuita all'inizio ad un suicidio, potrebbe essere invece in relazione con una fuga di notizie di un rapporto che avrebbe ...Il criterio che regola la determinazione del reddito di lavoro dipendente è quello di onnicomprensività (dizione utilizzata dalla stessa Amministrazione finanziaria; si veda, tra le molte, la risposta ...