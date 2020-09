Dior, la nuova vita (in maglia) della Bar Jacket (Di giovedì 3 settembre 2020) Maria Grazia Chiuri non si è accontentata semplicemente di annoverare la leggendaria Bar Jacket nell’archivio dei pezzi icona della maison Dior. È andata oltre. Ha voluto darle nuova vita declinando il capo che ha segnato la storia della casa di moda in un’inedita versione in maglia. Confortevole, versatile, dallo stile casual e insieme decisamente elegante, la nuova knit version, pensata per l’autunno-inverno 2020-21, non tradisce la sua essenza originale, quella ultra femminile e insieme rivoluzionaria, carica di valori e intenti sbocciati nell’immediato dopoguerra. https://www.youtube.com/watch?v=XhM_prs3530&feature=youtu.be Leggi su vanityfair

