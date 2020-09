Dinamo Sassari, tamponi negativi: la Supercoppa contro Roma si gioca (Di giovedì 3 settembre 2020) Sassari - La Dinamo Banco di Sardegna tira un sospiro di sollievo. La società sassarese ha appena annunciato che " dopo il caso di sospetta positività al Covid-19 riscontrata nei giorni scorsi, i ... Leggi su corrieredellosport

