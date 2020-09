Di Maio al Cibus di Parma accanto al sindaco Pizzarotti: “Un segnale di speranza. Investiremo nelle fiere” (Di giovedì 3 settembre 2020) Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al Cibus Forum di Parma visita gli stand assieme al sindaco Federico Pizzarotti, in un clima di cordialità istituzionale. Il ministro, nel suo intervento si sofferma sul settore fieristico: “Non possiamo fermarci un attimo, perché dopo questa pandemia ci sono risposte da dare a cittadini e imprese. Risposte immediate e non possiamo perdere tempo. Stiamo dando il massimo, ma dobbiamo fare ancora di più. Oggi a Parma ho incontrato tanti imprenditori, con loro ci siamo confrontarti a lungo. Una cosa è certa: la politica deve eliminare i propri privilegi per dare ai cittadini. Bisogna invertire il modo di agire della politica che ha condizionato negativamente la nostra società per troppi ... Leggi su ilfattoquotidiano

Sviluppare una politica per una spinta green nazionale anche sul fronte dell'agroalimentare diviene una priorità. Cibus Forum 2020, primo evento di rilancio della stagione fieristica autunnale 2020, d ...

É partita alle Fiere di Parma la due giorni di Cibus Forum dedicata al settore agroalimentare che si riunisce, per la prima volta dopo il lockdown, per un confronto diretto e un'analisi su quella che ...

