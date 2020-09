Destiny 2 Oltre la Luce e le abilità degli Stregoni Vincolatori dell'Ombra in questo trailer gameplay (Di giovedì 3 settembre 2020) Manca ancora poco più di due mesi all'arrivo della nuova espansione di Destiny 2, Oltre la Luce e Bungie per l'occasione sta mostrando a tutti i suoi fan quali saranno le nuove abilità delle sottoclassi Stregone, Titano e Cacciatore.Il nuovo trailer gameplay pubblicato attraverso un comunicato stampa, si incentra questa volta sullo Stregone Vincolatore dell'Ombra. I Vincolatori dell'Ombra possono evocare un bastone impregnato di stasi che spara proiettili in grado di congelare i nemici, immobilizzandoli all'istante. L'attacco corpo a corpo dei Vincolatori dell'Ombra, Esplosione in ... Leggi su eurogamer

