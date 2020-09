Delusione Seat Music Awards, a Verona si accende solo il playback (e a chi ha cantato live è andata anche peggio) (Di giovedì 3 settembre 2020) C’è solo grande Delusione dopo la prima serata dei Seat Music Awards. Lo spettacolo che si prefiggeva l’obiettivo di riaccendere la Musica italiana non ha fatto altro che accendere, al massimo, un fiammifero al di sotto di questa. I giovani pressoché assenti all’Arena di Verona nella prima serata dei Seat Music Awards, con l’unica eccezione di Salmo, presente sul palco solo per ricordare l’appuntamento con la Partita Del Cuore, oggi allo Stadio Bentegodi di Verona, figurante in una scena muta imbarazzante. Qualcuno si esibirà nella seconda serata in programma per il 5 settembre ma intanto la ... Leggi su optimagazine

