Delitto Avetrana, Valentina Misseri: “Il vero assassino è mio padre” (Di giovedì 3 settembre 2020) In una recente dichiarazione, Valentina Misseri giudica assurda la possibile scarcerazione del padre, ritenendolo il vero colpevole. Nelle prossime settimane la condanna di Michele Misseri potrebbe essere commutata ai domiciliari. L’uomo è stato condannato in via definitiva nel 2017 per concorso in occultamento di cadavere nel Delitto di Avetrana, quello che nel 2010 ha portato … L'articolo Delitto Avetrana, Valentina Misseri: “Il vero assassino è mio padre” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Annamaria50Pisa : RT @mariacorbi: Il delitto di Avetrana dieci anni dopo - RivistaStudio : Il 26 agosto 2010 tv e giornali riferivano della scomparsa di una ragazzina in un paesino vicino a Taranto, ad Avet… - DeMarchiAlice : Stasera talmente carica che sto rivedendo la puntata di Storie Maledette sul delitto di Avetrana - princidepressa : Ma il tizio che ha fatto il documentario sul delitto di Avetrana è lo stesso che ha prodotto 'baby' su netflix?? I can't.... - Mcclane272 : I quattro casi che divisero in due l Italia nella prima decade del 2000: Delitto di #cogne Delitto di #Perugia Deli… -